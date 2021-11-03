Милан — Порту: смотреть онлайн трансляцию 03.11.2021

В турнирной таблице «Милан» занимает 4 место с 0 очками, «Порту» — 3 место с 4 очками.
Последний матч между собой: «Порту» — «Милан» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Порту» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03.
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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Милан»).
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