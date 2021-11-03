ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаСпасибо, что не семь. «Юве» прошел в 1/8 финала, не заметив «Зенита»
  • 16:33
    • Рублев проиграл Фрицу на «Мастерсе» в Париже
  • 15:41
    • «Барселона» согласовала контракт с Хави
  • 15:09
    • «Динамо» подтвердило, что матч с «Краснодаром» пройдет в Москве со зрителями
  • 11:16
    • РПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку октября
  • 00:49
    • «Ювентус» разгромил «Зенит» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Милан — Порту: смотреть онлайн трансляцию 03.11.2021

    Милан — Порту: онлайн-трансляция матча начнется в 20:45

    Футбол Лига чемпионов Милан Порту Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Милан» — «Порту» в группе B Лиги чемпионов.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В турнирной таблице «Милан» занимает 4 место с 0 очками, «Порту» — 3 место с 4 очками.

    Последний матч между собой: «Порту» — «Милан» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Порту» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Милан»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Милан — Порту.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли повторно «Интер» у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Шахтер» пропустит в Мадриде больше трех мячей?
  • «Реал» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Сколько голов забьет «Ливерпуль» в ворота «Атлетико»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры