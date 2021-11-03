Блэкберн Роверс — Фулхэм прямая трансляция 03.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Блэкберн Роверс» занимает 9 место с 23 очками, «Фулхэм» — 2 место с 32 очками.

Последний матч между собой: «Блэкберн Роверс» — «Фулхэм» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фулхэм»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Блэкберн Роверс» — «Фулхэм». Коэффициент ставки — 2.00.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Блэкберн Роверс» — «Фулхэм».

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