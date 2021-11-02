Вильярреал — Янг Бойз прямая трансляция 02.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе F Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Вильярреал» занимает 3 место с 4 очками, «Янг Бойз» — 4 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Янг Бойз» — «Вильярреал» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Вильярреал»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вильярреал» — «Янг Бойз» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

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