Мюнхен-1860 — Шальке 04: смотреть онлайн трансляцию 26.10.2021

В 19:30 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Германии по футболу.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мюнхен-1860» — «Шальке 04». Коэффициент ставки — 2.08.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Шальке 04»).

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