Майнц — Арминия: смотреть онлайн трансляцию 26.10.2021

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав кубке Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Майнц» — «Арминия» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Майнц»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Майнц» — «Арминия». Коэффициент ставки — 2.00.

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