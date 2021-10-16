Гройтер Фюрт — Бохум прямая трансляция 16.10.2021, смотреть онлайн

В 16:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

В турнирной таблице «Гройтер Фюрт» занимает 18 место с 1 очком, «Бохум» — 16 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Гройтер Фюрт» — «Бохум» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Бохум»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гройтер Фюрт» — «Бохум». Коэффициент ставки — 2.51.

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