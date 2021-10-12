Фарерские острова — Шотландия прямая трансляция 12.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

В турнирной таблице «Фарерские острова» занимает 5 место с 4 очками, «Шотландия» — 2 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Шотландия» — «Фарерские острова» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Шотландия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фарерские острова» — «Шотландия». Коэффициент ставки — 1.86.

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