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    Аргентина — Уругвай: смотреть онлайн трансляцию 11.10.2021

    Аргентина — Уругвай: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

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    В 02:30 начнётся прямая трансляция матча «Аргентина» — «Уругвай» в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    Последний матч между собой: «Аргентина» — «Уругвай» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Аргентина» — «Уругвай».

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