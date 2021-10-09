Польша — Сан-Марино прямая трансляция 09.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе I отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Польша» занимает 3 место с 11 очком, «Сан-Марино» — 6 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Сан-Марино» — «Польша» 1:7 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Польша» — «Сан-Марино» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.57.

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