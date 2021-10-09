Люксембург — Сербия прямая трансляция 09.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе A отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Люксембург» занимает 3 место с 6 очками, «Сербия» — 2 место с 11 очком.

Последний матч между собой: «Сербия» — «Люксембург» 4:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Сербия»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Люксембург» — «Сербия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45.

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