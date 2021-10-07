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    Латвия U21 — Сан-Марино U21 прямая трансляция 07.10.2021, смотреть онлайн

    Латвия U21 — Сан-Марино U21: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Футбол Евро-2023 U21
    В 14:00 начнётся прямая трансляция матча «Латвия U21» — «Сан-Марино U21» в группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Латвия U21» — «Сан-Марино U21». Коэффициент ставки — 5.40.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Латвия U21» — «Сан-Марино U21».

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