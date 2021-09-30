Заря — Рома: смотреть онлайн трансляцию 30.09.2021

В 19:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги конференций.

В турнирной таблице «Заря» занимает 3 место с 0 очками, «Рома» — 1 место с 3 очками.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Заря» — «Рома». Коэффициент ставки — 1.97.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Рома»).

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