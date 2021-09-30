Генк — Динамо З прямая трансляция 30.09.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Генк» занимает 2 место с 3 очками, «Динамо З» — 4 место с 0 очками.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Генк» — «Динамо З» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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