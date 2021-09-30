Фенербахче — Олимпиакос прямая трансляция 30.09.2021, смотреть онлайн

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчав группе D Лиги Европы.

В турнирной таблице «Фенербахче» занимает 3 место с 1 очком, «Олимпиакос» — 1 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Фенербахче» — «Олимпиакос» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Олимпиакос»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фенербахче» — «Олимпиакос». Коэффициент ставки — 1.77.

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