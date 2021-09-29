Аталанта — Янг Бойз: смотреть онлайн трансляцию 29.09.2021

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчав группе F Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Аталанта» занимает 2 место с 1 очком, «Янг Бойз» — 1 место с 3 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Аталанта»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Янг Бойз» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

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