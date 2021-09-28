Реал Мадрид — Шериф: смотреть онлайн трансляцию 28.09.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе D Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Реал Мадрид» занимает 1 место с 3 очками, «Шериф» — 2 место с 3 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Реал Мадрид»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Шериф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.

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