Реал Мадрид — Шериф: смотреть онлайн трансляцию 28.09.2021

В турнирной таблице «Реал Мадрид» занимает 1 место с 3 очками, «Шериф» — 2 место с 3 очками.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Реал Мадрид»).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
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