Аякс — Бешикташ прямая трансляция 28.09.2021, смотреть онлайн

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчав группе C Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Аякс» занимает 1 место с 3 очками, «Бешикташ» — 3 место с 0 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Аякс»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аякс» — «Бешикташ». Коэффициент ставки — 3.50.

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