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    Минай — Львов прямая трансляция 26.09.2021, смотреть онлайн

    Минай — Львов: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Футбол Премьер-лига (Украина) Минай Львов
    В 14:00 начнётся прямая трансляция матча «Минай» — «Львов» в украинской Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Львов» — «Минай» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Минай» — «Львов».

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