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    Сампдория — Наполи прямая трансляция 23.09.2021, смотреть онлайн

    Сампдория — Наполи: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Футбол Серия A Сампдория Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 19:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Сампдория» — «Наполи» в итальянской Серии А.

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    Последний матч между собой: «Сампдория» — «Наполи» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сампдория» — «Наполи». Коэффициент ставки — 1.81.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сампдория — Наполи.

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