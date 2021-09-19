Тоттенхэм — Челси: смотреть онлайн трансляцию 19.09.2021

В 18:30 начнётся прямая трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Челси» — «Тоттенхэм» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Челси»).

Календарь и таблица АПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Челси». Коэффициент ставки — 2.72.

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