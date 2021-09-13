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    Верес — Львов прямая трансляция 13.09.2021, смотреть онлайн

    Верес — Львов: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Футбол Премьер-лига (Украина) Львов
    В 19:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Верес» — «Львов» в чемпионате Украины по футболу.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Верес» — «Львов». Коэффициент ставки — 2.11.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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