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    Аталанта — Фиорентина: смотреть онлайн трансляцию 11.09.2021

    Аталанта — Фиорентина: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Серия A Аталанта Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Аталанта» — «Фиорентина» в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Аталанта» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Фиорентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Аталанта»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Аталанта — Фиорентина.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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