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    Сан-Марино U21 — Венгрия U21 прямая трансляция 07.09.2021, смотреть онлайн

    Сан-Марино U21 — Венгрия U21: онлайн-трансляция матча начнется в 21:30

    Футбол Евро-2021 U21
    В 21:30 начнётся прямая трансляция матча «Сан-Марино U21» — «Венгрия U21» в группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сан-Марино U21» — «Венгрия U21».

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