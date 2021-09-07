Босния и Герцеговина — Казахстан прямая трансляция 07.09.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Босния и Герцеговина»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Босния и Герцеговина» — «Казахстан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

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