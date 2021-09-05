ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ансу Фати«Барселона» жаждет стереть следы Месси
  • 07:17
    • Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады
  • 06:59
    • Павлюченкова пробилась в 1/8 финала US Open
  • 06:45
    • Карацев завершил выступление на US Open
  • 23:50
    • Сборная Нидерландов отгрузила четыре мяча Черногории
  • 23:40
    • Сборные Украины и Франции обменялись голами
    Все новости спорта

    Белоруссия — Уэльс: смотреть онлайн трансляцию 05.09.2021

    Белоруссия — Уэльс: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Белоруссии Сборная Уэльса Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 16:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Белоруссия» — «Уэльс» в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Уэльс» — «Белоруссия» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Белоруссия» — «Уэльс». Коэффициент ставки — 2.30.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Уэльс»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Белоруссия — Уэльс.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Белоруссия — Уэльс.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли Швейцария реванш у Италии за поражение на Евро-2020?
  • Швейцария — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли Германия опередить Армению?
  • Германия — Армения. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Бразилия и Аргентина сыграют вничью 0:0?
  • Бразилия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 3.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Германия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.28
  • Прогноз на матч Бразилия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Балтика — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Йокерит — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  4.12
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Завтра в 20:00
    •  3.26
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Уэска — Овьедо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры