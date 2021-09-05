Бельгия — Чехия прямая трансляция 05.09.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу.

Последний матч между собой: «Чехия» — «Бельгия» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Бельгия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бельгия» — «Чехия». Коэффициент ставки — 2.05.

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