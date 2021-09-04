Нидерланды — Черногория прямая трансляция 04.09.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нидерланды»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нидерланды» — «Черногория». Коэффициент ставки — 2.53.

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