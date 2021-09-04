Гибралтар — Турция прямая трансляция 04.09.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гибралтар» — «Турция». Коэффициент ставки — 1.84.

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