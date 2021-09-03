Венесуэла — Аргентина прямая трансляция 03.09.2021, смотреть онлайн

В 03:00 начнётся прямая трансляция матчав юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

Последний матч между собой: «Венесуэла» — «Аргентина» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Венесуэла» — «Аргентина». Коэффициент ставки — 2.28.

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