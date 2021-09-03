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    Перу — Уругвай прямая трансляция 03.09.2021, смотреть онлайн

    Перу — Уругвай: онлайн-трансляция матча начнется в 04:00

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    В 04:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Перу» — «Уругвай» в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    Последний матч между собой: «Перу» — «Уругвай» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Перу» — «Уругвай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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