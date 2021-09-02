Северная Македония — Армения прямая трансляция 02.09.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе J отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Северная Македония» занимает 2 место с 6 очками, «Армения» — 1 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Армения» — «Северная Македония» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Северная Македония» — «Армения» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

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