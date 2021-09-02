Лихтенштейн — Германия: смотреть онлайн трансляцию 02.09.2021

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе J отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Лихтенштейн» занимает 6 место с 0 очками, «Германия» — 3 место с 6 очками.

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