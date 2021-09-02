Грузия — Косово прямая трансляция 02.09.2021, смотреть онлайн

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчав группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Грузия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Грузия» — «Косово». Коэффициент ставки — 2.26.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Грузия» — «Косово».

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