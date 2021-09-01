Турция — Черногория: смотреть онлайн трансляцию 01.09.2021

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022.

В турнирной таблице «Турция» занимает 1 место с 7 очками, «Черногория» — 3 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Черногория» — «Турция» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Турция»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Турция» — «Черногория». Коэффициент ставки — 2.10.

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