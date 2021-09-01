Латвия — Гибралтар прямая трансляция 01.09.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022.

В турнирной таблице «Латвия» занимает 5 место с 1 очком, «Гибралтар» — 6 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Гибралтар» — «Латвия» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Латвия»).

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