Дания — Шотландия: смотреть онлайн трансляцию 01.09.2021

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

В турнирной таблице «Дания» занимает 1 место с 9 очками, «Шотландия» — 2 место с 5 очками.

Последний матч между собой: «Шотландия» — «Дания» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Дания»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дания» — «Шотландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21.

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