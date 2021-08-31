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    Флуминенсе — Баия: смотреть онлайн трансляцию 31.08.2021

    Флуминенсе — Баия: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Флуминенсе» — «Баия» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Баия» — «Флуминенсе» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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