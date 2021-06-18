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    Колумбия — Венесуэла: смотреть онлайн трансляцию 18.06.2021

    Колумбия — Венесуэла: онлайн-трансляция матча начнется в 00:00

    Футбол Кубок Америки-2021 Сборная Колумбии Сборная Венесуэлы Календарь Кубка Америки-2021
    В 00:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Колумбия» — «Венесуэла» в группе B Кубка Америки-2021.

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    Последний матч между собой: «Колумбия» — «Венесуэла» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колумбия» — «Венесуэла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колумбия — Венесуэла.

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