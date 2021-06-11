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    Турция — Италия: смотреть онлайн трансляцию 11.06.2021

    Турция — Италия: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Турции Сборная Италии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Турция» — «Италия» в группе A чемпионата Европы по футболу 2020 года.

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    В турнирной таблице «Турция» занимает 2 место с 0 очками, «Италия» — 1 место с 0 очками.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Италия»).

    Календарь и таблица Евро-2020

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Турция» — «Италия». Коэффициент ставки — 1.56.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Турция» — «Италия».

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