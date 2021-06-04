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    Уругвай — Парагвай прямая трансляция 04.06.2021, смотреть онлайн

    Уругвай — Парагвай: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

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    В 01:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Уругвай» — «Парагвай» в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    Последний матч между собой: «Парагвай» — «Уругвай» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уругвай» — «Парагвай». Коэффициент ставки — 1.70.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Уругвай»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Уругвай — Парагвай.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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