Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Екатерина Александрова«Ролан Гаррос». Вылет Карацева и Александровой, победы Джоковича и Федерера
  • 22:40
    • Сборная России проиграла Канаде в овертайме четвертьфинала ЧМ-2021
  • 23:53
    • Германия победила Голландию и сыграет с Португалией в финале молодежного Евро-2021
  • 23:43
    • Бельгия упустила победу над Грецией в товарищеском матче
  • 23:30
    • Брагин: Канадцы всегда играют неплохо, неэтично сравнивать наши уровни хоккея
  • 22:49
    • Сборная Финляндии победила Чехию и вышла в полуфинал ЧМ-2021
    Все новости спорта

    Перу — Колумбия: смотреть онлайн трансляцию 04.06.2021

    Перу — Колумбия: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Перу Сборная Колумбии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 05:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Перу» — «Колумбия» в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Колумбия» — «Перу» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Перу» — «Колумбия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Колумбия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Перу — Колумбия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Перу — Колумбия.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Веснина обыграть Рыбакину?
  • Рыбакина — Веснина. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Павлюченкова остановит Соболенко на «Ролан Гаррос»?
  • Павлюченкова — Соболенко. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Спасутся ли «Клипперс» от вылета?
  • «Даллас» — «Клипперс». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Рыбакина — Веснина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Даллас — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Кырстя — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Опелка — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Италия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Испания — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры