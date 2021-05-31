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    Португалия U21 — Италия U21: смотреть онлайн трансляцию 31.05.2021

    Португалия U21 — Италия U21: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Евро-2021 U21
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Португалия U21» — «Италия U21» в четвертьфинале Евро-2021 до 21 года.

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Португалия U21» — «Италия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.32.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Италия U21»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Португалия U21 — Италия U21.

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