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    Интернасьонал — Спорт Ресифи прямая трансляция 31.05.2021, смотреть онлайн

    Интернасьонал — Спорт Ресифи: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол Латинская Америка
    В 02:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Интернасьонал» — «Спорт Ресифи» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Интернасьонал» — «Спорт Ресифи» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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