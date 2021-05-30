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    Фламенго — Палмейрас прямая трансляция 30.05.2021, смотреть онлайн

    Фламенго — Палмейрас: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Латинская Америка
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Фламенго» — «Палмейрас» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Фламенго» — «Палмейрас» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фламенго» — «Палмейрас». Коэффициент ставки — 1.77.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Фламенго»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Фламенго — Палмейрас.

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