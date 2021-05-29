ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис СуаресТоп-3 нападающих клубного сезона 2020/2021
  • 07:33
    • «Вегас» обыграл «Миннесоту» и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли
  • 22:44
    • УЕФА начал процедуру отмены правила гостевого гола в матчах еврокубков
  • 16:16
    • Аллегри официально вернулся в «Ювентус»
  • 21:48
    • ЦСКА уступил «Анадолу Эфес» в полуфинале Евролиги
  • 21:34
    • «Реал» объявил о подписании Алабы
    Все новости спорта

    Ордабасы — Шахтер Караганда: смотреть онлайн трансляцию 29.05.2021

    Ордабасы — Шахтер Караганда: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол
    В 15:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Ордабасы» — «Шахтер Караганда» в чемпионате Казахстана по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Шахтер Караганда» — «Ордабасы» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ордабасы» — «Шахтер Караганда». Коэффициент ставки — 1.95.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ордабасы»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ордабасы — Шахтер Караганда.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Ордабасы — Шахтер Караганда.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Лиги чемпионов: «Челси» поставит «Манчестер Сити» на колени?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
  • Примитивная Россия проиграет дерзкой Швейцарии?
  • Швейцария — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сможет ли Финляндия выиграть у Германии?
  • Германия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Швейцария — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Германия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Портленд — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Луго
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брентфорд — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нант — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры