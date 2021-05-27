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    Тулуза — Нант: смотреть онлайн трансляцию 27.05.2021

    Тулуза — Нант: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Лига 1 Тулуза Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Тулуза» — «Нант» в квалификации чемпионата Франции по футболу.

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    Последний матч между собой: «Нант» — «Тулуза» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тулуза» — «Нант». Коэффициент ставки — 3.10.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Нант»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Тулуза — Нант.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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