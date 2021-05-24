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    Шахтер Караганда — Тобол: смотреть онлайн трансляцию 24.05.2021

    Шахтер Караганда — Тобол: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Шахтер Караганда» — «Тобол» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Шахтер Караганда» — «Тобол» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шахтер Караганда» — «Тобол». Коэффициент ставки — 1.72.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Шахтер Караганда — Тобол.

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