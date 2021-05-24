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    Ди Си Юнайтед — Филадельфия Юнион: смотреть онлайн трансляцию 24.05.2021

    Ди Си Юнайтед — Филадельфия Юнион: онлайн-трансляция матча начнется в 02:15

    Футбол MLS
    В 02:15 начнётся онлайн-трансляция матча «Ди Си Юнайтед» — «Филадельфия Юнион» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Ди Си Юнайтед» — «Филадельфия Юнион» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ди Си Юнайтед»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ди Си Юнайтед — Филадельфия Юнион.

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