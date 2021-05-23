ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЖоржиньоБорьба за топ-4 в АПЛ. Удержат ли «Челси» и «Ливерпуль» свои позиции?
  • 20:59
    • «Реал» победил «Вильярреал», но не стал чемпионом Испании
  • 20:52
    • «Атлетико» обыграл «Вальядолид» и стал чемпионом Испании
  • 18:32
    • Сборная России разгромила Великобританию на ЧМ-2021
  • 18:24
    • «Боруссия» М не попала в еврокубки, отправив «Вердер» во вторую Бундеслигу
  • 18:43
    • Сборная Финляндии обыграла США на чемпионате мира
    Все новости спорта

    Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю прямая трансляция 23.05.2021, смотреть онлайн

    Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол MLS
    В 02:30 начнётся прямая трансляция матча «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю» в американской футбольной лиге MLS.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Коламбус Крю» — «Нью-Йорк Сити» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Нью-Йорк Сити»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Нью-Йорк Сити» и «Коламбус Крю» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помешает ли «Милан» команде Миранчука финишировать на втором месте?
  • «Аталанта» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Лишит ли «Брест» парижан надежд на чемпионство?
  • «Брест» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Челси» выиграет на поле «Астон Виллы»?
  • «Астон Вилла» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.70
  • Экспресс дня 23 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Канада — США
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Швеция — Белоруссия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Норвегия — Италия
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры