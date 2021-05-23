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    Даллас — Реал Солт Лэйк: смотреть онлайн трансляцию 23.05.2021

    Даллас — Реал Солт Лэйк: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Футбол MLS
    В 03:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Даллас» — «Реал Солт Лэйк» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Реал Солт Лэйк» — «Даллас» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Даллас»).

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